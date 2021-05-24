U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Milli Takımı 3. oldu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın son gününde milli sporcu Kadir Kamal, grekoromen stil 67 kilo finalinde Macar Krisztian Istvan Vancza ile karşılaştı. İlk devrede 2-0 önde olan mili güreşçi ikinci devrede verdiği puanlarla 2-2 biten maçta son puanla yenilerek gümüş madalya kazandı.

Turnuvada 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden Grekoromen Milli Takımı, üçüncü oldu. Türkiye, şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı. Takım sıralamasında Türkiye, serbest stilde ikinci, kadınlarda ise dördüncü olmuştu.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcular şöyle:

Altın: Ramazan Sarı, Erhan Yaylacı ve Anıl Berkan Kılıçsallayan

Gümüş: Zeynep Yetgil, Ayşegül Özbege, Adem Burak Uzun ve Kadir Kamal

Bronz: Cavit Acar, Emrah Ormanoğlu, Emre Çiftçi, Aynur Erge, Esra Pul, Nesrin Baş, Erkan Ergen ve Fatih Bozkurt