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U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Gimri finalde

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Gimri finalde
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Gimri finalde

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Gimri, Ukraynalı rakibi Roman Rychko’yu 3-0 yenerek finale yükseldi.


Milli güreşçi Muhammed Gimri, Bükreş'teki şampiyonaya Fransız Adlan Bakirsoultanovitch Viskhanov'u 3-1 yenerek başladı. Muhammed çeyrek finalde Yunan Gkivi Bliatze'yi 8-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli sporcu yarı finalde de, Ukraynalı rakibi Roman Rychko karşısında minderden 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Muhammed Gimri'nin serbest stil 92 kilodaki final mücadelesi pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.

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