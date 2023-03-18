U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Gimri finalde

Milli güreşçi Muhammed Gimri, Bükreş'teki şampiyonaya Fransız Adlan Bakirsoultanovitch Viskhanov'u 3-1 yenerek başladı. Muhammed çeyrek finalde Yunan Gkivi Bliatze'yi 8-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli sporcu yarı finalde de, Ukraynalı rakibi Roman Rychko karşısında minderden 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Muhammed Gimri'nin serbest stil 92 kilodaki final mücadelesi pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.
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