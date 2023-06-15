UAEA Başkanı Grossi'den Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret etti

Ukrayna'da Rus kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Barajı'nın 6 Haizran'da yıkılmasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret etti. Santralde incelemelerde bulunan Grossi, sahadaki durumun "ciddi" olduğunu ancak santraldeki soğutma suyu seviyesinin yeterli olduğunu söyledi. Grossi, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde formüle edilmiş bir siyasi anlaşmamız var. Yazılı bir anlaşmaya varmak şu aşamada gerçekçi olmaz çünkü bildiğimiz gibi taraflar arasında herhangi bir barış veya ateşkes müzakeresi yok” dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunan 6 reaktör, aşırı ısınmadan korumak için bir soğutma havuzu kullanıyor. Yetkililer, soğutma havuzunun Nova Kakhovka Barajı'dan sağlanan suyla doldurulduğunu ancak barajın yıkılması nedeniyle bunun yapılamayacağını ifade ederek, soğutma havuzunun yer altı kuyuları kullanılarak doldurulabileceğini açıkladı. Öte yandan Grossi, santrali dün ziyaret etmesi beklenirken, Ukrayna ve Rus güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle güvenlik nedenleriyle bugüne ertelenmişti.

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