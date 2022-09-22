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UAEA'den Zaporijya açıklaması: 'Durum acilen normale dönmeli'

UAEA'den Zaporijya açıklaması: 'Durum acilen normale dönmeli'
UAEA'den Zaporijya açıklaması: 'Durum acilen normale dönmeli'

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumun endişe verici olmaya devam ettiğini söyleyerek, santraldeki durum için "acilen normale dönmeli" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde UAEA personelinin bulunması ve santralin işleyişine ilişkin açıklamalarda bulundu. Grossi, UAEA'nın bölgede nükleer emniyet ve güvenlik koruma bölgesinin kurulması için çalıştığını belirterek, bu doğrultuda Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile ayrı görüşmelerde bir araya geldiğini söyledi.

Önemli satır başları

  • “Ateşle oynuyoruz ve ateşle oynamaya devam ediyoruz”
     
  • “Bugün bir anlaşma yapmak güzel olurdu”
     
  • “Normal olmayan bir durum içindeyiz”
     
  • “Nükleer bir kazanın meydana gelebileceği bir nükleer santralden bahsediyoruz”
     
  • “İran tarafından gerekli işbirliği sağlanmalı”

     

Aylin Albayrak
 

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