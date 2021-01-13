Uber 'tekrar merhaba' dedi

Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli bugün itibarıyla kaldırıldı. Uber Türkiye twitter hesabından yapılan açıklamada,"Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular'a tekrar merhaba!" denildi.

Ne olmuştu ?

Uber'e karşı taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve dava sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli getirilmişti. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemenin Uber'in web sitesine ve uygulamasına dönük aldığı erişim engeli kararını 23 Aralık 2020 tarihinde aldığı kararla kaldırmıştı.

Ali Canberk Özbuğutu