Üç araç birbirine girdi: 1'i polis 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ü idaresinde ki Seat marka 58 ACR 956 plakalı otomobil karşı yönden gelen E.T isimli polis memuru idaresinde ki 58 NT 500 pakalı otomobil ve H.H.D idaresindeki Fiat marka 58 T 0075 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada 58 NT 500 pakalı otomobilde bulunan polis memuru E.T, ve N.T, ve 58 ACR 956 plakalı otomobilde bulunan sürücü A.Ü ve yanında bulunan kızı N.Ü olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Volkan Kaplan

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