Üç aracın karıştığı kazada takla atan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani Pınarbaşı-Daday karayolunda meydana geldi. Salim A. (62) idaresindeki 78 AAG 594 plakalı araç, Bostancı köy yolu kavşağından kontrolsüz şekilde yola çıkması sonucunda Nuri Y. (41) idaresindeki 67 NH 260 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Hüsnü A. (59) idaresindeki 37 AAP 843 plakalı otomobil de Nuri Y.'nin aracına çarptı. Kazada Hüsnü A. idaresindeki otomobil, çarpışmanın şiddetiyle takla atarak tarlaya uçtu. Sürücüler Salim A. ve Nuri Y. kazayı yara almadan atlatırken, takla atarak tarlaya uçan otomobildeki sürücü ile birlikte araçta bulunan Havva Bostancı (63) ve Sadettin Bostancı (70) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ahmet Yıldırım

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