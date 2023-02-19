Üç ay önce soyulan kuyumcuda ikinci soygun girişimi

Olay, 17 Şubat Cuma günü Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi kuyumcuyu soymak amacıyla dükkana geldi. Şahıslardan biri yanındaki silahı çıkararak, iş yeri sahibinden altınları vermesini istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi yanında bulunan silahla karşılık verdi. Silahı gören hırsızlar dükkandan kaçarak uzaklaştı. Kuyumcu korkarak kaçan şüphelileri kovalarken, şahıslardan birini ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Kuyumcuyu soymaya çalışan şahısların kaçtığı anlar ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dükkan sahibinin 2 hırsızı kovaladığı görülüyor.

“Üç ay önce de soydular”

Yaşanan soygun girişimi ile ilgili konuşan Doğan Delibeyoğlu isimli görgü tanığı, “Burası daha önce de soyuldu. Üç ay falan oluyor. Ben yanına geldiğimde iki kişi içeri girmiş, onlarda silah var, bizim arkadaşta da silah var. Arkadaşın silahını görünce kaçmaya başladılar. Arkaya doğru kaçtılar, arkadaşım da arkalarından ateş ediyor. Hatta birini vurdu, topallayarak kaçtılar” dedi. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

Medeni Topaloğlu-Hacer İnci



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