İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üç ay önce soyulan kuyumcuda ikinci soygun girişimi

Üç ay önce soyulan kuyumcuda ikinci soygun girişimi
Üç ay önce soyulan kuyumcuda ikinci soygun girişimi

Küçükçekmece’de 2 kişi, geldikleri kuyumcuyu soymaya çalıştı. İş yeri sahibinin silahla karşılık vermesiyle kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, kuyumcunun 3 ay önce soyulduğu öğrenildi.

Üç ay önce soyulan kuyumcuda ikinci soygun girişimi - Tıkla İzle

Olay, 17 Şubat Cuma günü Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi kuyumcuyu soymak amacıyla dükkana geldi. Şahıslardan biri yanındaki silahı çıkararak, iş yeri sahibinden altınları vermesini istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi yanında bulunan silahla karşılık verdi. Silahı gören hırsızlar dükkandan kaçarak uzaklaştı. Kuyumcu korkarak kaçan şüphelileri kovalarken, şahıslardan birini ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Kuyumcuyu soymaya çalışan şahısların kaçtığı anlar ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dükkan sahibinin 2 hırsızı kovaladığı görülüyor.

“Üç ay önce de soydular”

Yaşanan soygun girişimi ile ilgili konuşan Doğan Delibeyoğlu isimli görgü tanığı, “Burası daha önce de soyuldu. Üç ay falan oluyor. Ben yanına geldiğimde iki kişi içeri girmiş, onlarda silah var, bizim arkadaşta da silah var. Arkadaşın silahını görünce kaçmaya başladılar. Arkaya doğru kaçtılar, arkadaşım da arkalarından ateş ediyor. Hatta birini vurdu, topallayarak kaçtılar” dedi. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

Medeni Topaloğlu-Hacer İnci
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.