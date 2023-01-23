Üç aylar başladı

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, bugün, mübârek üç ayların 1.si, harâm ayların 2.si, hicrî-kamerî ayların 7.si Receb ayının başladığını belirterek, "Dînî literatürümüzde, aylarla ilgili 3 önemli terim vardır. Bunlardan birincisi, El-Eşhüru'l-hurum denilen Harâm aylar ki bunlar Muharrem el-Harâm, Recebü'l-ferd, Zil-ka'de ve Zil-hicce aylarıdır. Dînî terimlerden ikincisi Eşhüru'l-hac denilen Hac aylarıdır.

Üçüncüye gelince, o da, Eşhür-i selâse=Şühûr-i selâse yanî Üç aylar terimi. Halkımız arasında Üç Aylar diye anılan Recebü'l-ferd, Şa'bânü'l-muazzam ve Ramazânü'l-mübârek aylarının, İslâm dîninde özel yerleri vardır. İçerisinde 2 mübârek gece Regâib ve Mi'râc kandilleri bulunan Recep ayı, Âdem aleyhisselâmdan beri ta'zîm ve hürmet edilen bir aydır. 26 Ocak2023 (04 Receb 1444) Perşembeyi 27 Ocak 2023 (05 Receb 1444) Cumaya bağlayan gece, yanî Receb-i şerîn ilk Cuma gecesi mübârek Regâib Kandili'dir. 17 Şubat 2023 (26 Receb 1444) Cumayı 18 Şubat 2023 (27 Receb 1444) Cumartesiye bağlayan gece de Mi'râc Kandili'dir. Bu ayı ta'kîb eden Şa'bân ayı da [01 Şa'bân 1444], 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacaktır. Bu ay içerisinde de Berât kandili bulunmaktadır. O da 06 Mart 2023 (14 Şa'bân 1444) Pazartesiyi 07 Mart 2023 (15 Şa'bân 1444) Salıya bağlayan gecedir. 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı ise Yüce Rabbimiz tarafından ayların sultânı kılınmıştır. Resûlullah Efendimiz, Recep ayının başında 'Ya Rabbî, Receb ve Şa'bân aylarını bizler için mübârek kıl (bu aylarda bizlere bereketler ihsân eyle) ve bizi Ramazân ayına da eriştir' diye duâ ederdi; kezâ Şa'bân ayına çok değer verir ve bu ayda çok oruç tutardı. Resûlullah Efendimize, Şa'bân ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman buyurdu ki: 'Şa'bân, öyle fazîletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildirler. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim'. Bu konudaki diğer bir hadîs-i şerîf de şöyledir: “Ramazândan sonra en fazîletli oruç, Şa'bân ayında tutulan oruçtur.”

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