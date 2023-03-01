İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üç büyük kulüp, yeni sezon öncesi mini turnuva yapacak

Üç büyük kulüp, yeni sezon öncesi mini turnuva yapacak
Üç büyük kulüp, yeni sezon öncesi mini turnuva yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası çerçevesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon öncesi mini bir turnuva yapacak.


'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası çerçevesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mini bir turnuva düzenleyecek. Yeni sezon öncesi yapılacak turnuvada yayın ve tribün gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanacak.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.