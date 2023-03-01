Üç büyük kulüp, yeni sezon öncesi mini turnuva yapacak



'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası çerçevesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mini bir turnuva düzenleyecek. Yeni sezon öncesi yapılacak turnuvada yayın ve tribün gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanacak.

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