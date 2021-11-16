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Üç çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu

Üç çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu
Üç çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu

Adıyaman’da 3 çocuk annesi kadın, ikamet ettiği evin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak içerisinde ikamet eden Fatma G. (31), evinin banyo penceresinde bulunan demir korkuluklara kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Bir süre sonra durumu fark eden yakınları, sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Fatma G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Fatma G.'nin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

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