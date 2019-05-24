Üç futbolcu A Milli Takım'a ilk kez davet edildi

A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Fransa ve İzlanda müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ve Atiker Konyaspor'da görev yapan Ömer Ali Şahiner ve Bursasporlu Umut Meraş ilk kez milli takımda forma giyecek.

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler

Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir)

Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans

Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille)

Nazım Sangare (Antalyaspor)

Ozan Muhammed Kabak (Stuttgart)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Merih Demiral (US Sassuolo)

Cengiz Umut Meraş (Bursaspor)

Emre Taşdemir (Galatasaray)

Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta Saha

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Cengiz Ünder (Roma)

Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Okay Yokuşlu (Celta de Vigo)

Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor)

Yunus Mallı (Wolfsburg)

Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet

Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Cenk Tosun (Everton)

Enes Ünal (Real Valladolid)

Güven Yalçın (Beşiktaş)

Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)