Üç gün önce kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

İlçeye bağlı Kirazcık köyünde yaşayan 78 yaşındaki Kamil Yavuz, geçtiğimiz Cumartesi günü sabahı ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, AFAD'dan yardım istedi.

Alzheimer hastası olan Yavuz, aranmasının üçüncü gününde köye 10 kilometre uzaklıkta olan Ulukaya köyü mevkiinde ormanlık içerisindeki dere kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

Sadi Uzun

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