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Üç kamu bankasından yeni kredi paketi ile ilgili yeni açıklama

Üç kamu bankasından yeni kredi paketi ile ilgili yeni açıklama
Üç kamu bankasından yeni kredi paketi ile ilgili yeni açıklama

VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası yeni kredi paketleri uygulamalarıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Üç kamu bankası yeni kredi paketi ile ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankalarımız tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturulmuş ve 1 Haziran itibariyle kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketlerimizle, yerli üretim yapan firmalarımıza destek olunması ve firmalar ile yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerimizin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesi amaçlanmıştır.

Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır.
27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve Bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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