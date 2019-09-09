Üç katlı binada korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, Çorlu Cemaliye Mahallesi Şehit Şevket Özmen Sokak üzerinde yer alan üç katlı bir binanın ikinci katında H.E.'nin ikamet ettiği daireden yükselen dumanları görenler, polis ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de alevlerin yükseldiği daireye hem bina içinden hem de bina dışından müdahalede bulundu. Daireye balkondan giren ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Serdar Şahin