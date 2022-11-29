Üç katlı eve iskele kuran iki işçi canını hiçe saydı

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi'nde meydana geldi. Eski bir Alanya evinin dış cephe tadilatı için iskele kuran inşaat işçilerinin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması dikkatlerden kaçmadı. Kurulan iskelede emniyet kemeri ve kaskı bulunmadan çalışan işçiler adeta canlarını hiçe saydı. Üç katlı binaya iskele kuran işçiler, sadece dört santimetre genişliğindeki demirin üzerinde bir sağa bir sola ilerledi. Tehlikeli anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

Fadıl Kösedağ



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