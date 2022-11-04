Üç köpeğin mağazadan oyuncak köpek çalması görenleri gülümsetti

Bodrum'da bulunan Oasis alışveriş merkezine giren 3 köpek, AVM'de bulunan bir oyuncak mağazasına geldi. Sokak köpeklerinden biri kapı önünde beklerken, diğer 2'si içeri girdi. Köpeklerden birinin pelüş köpeği çalmasının ardından üç köpek de hızlıca mağazadan kaçarcasına uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeklerin oyuncak çalması, mağazada çalışanların güvenlik kameralarını izlemesiyle ortaya çıktı. Köpeklerin profesyonel hırsız gibi oyuncak çalmaları, mağaza çalışanlarını da şok etti.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

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