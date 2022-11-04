İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üç köpeğin mağazadan oyuncak köpek çalması görenleri gülümsetti

Üç köpeğin mağazadan oyuncak köpek çalması görenleri gülümsetti
Üç köpeğin mağazadan oyuncak köpek çalması görenleri gülümsetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezinde gezen 3 köpeğin oyuncak mağazasına girip pelüş köpek çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Üç köpeğin mağazadan oyuncak köpek çalması görenleri gülümsetti - Tıkla İzle

Bodrum'da bulunan Oasis alışveriş merkezine giren 3 köpek, AVM'de bulunan bir oyuncak mağazasına geldi. Sokak köpeklerinden biri kapı önünde beklerken, diğer 2'si içeri girdi. Köpeklerden birinin pelüş köpeği çalmasının ardından üç köpek de hızlıca mağazadan kaçarcasına uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeklerin oyuncak çalması, mağazada çalışanların güvenlik kameralarını izlemesiyle ortaya çıktı. Köpeklerin profesyonel hırsız gibi oyuncak çalmaları, mağaza çalışanlarını da şok etti.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.