Üç yıl önce devraldığı çay ocağını işleterek geçimini sağlıyor

Çalışma azmiyle müşterilerin takdirini kazanan Derya İncegül, çalıştığı dükkanı devralarak kendi işini kurdu. Çıktığı yolda 18 yıldır verdiği mücadeleleri anlatan İncegül, duygularını şu şekilde ifade etti, “18 yıldır iki çocuğumla mücadele veriyorum. Başka yerlerde çalışarak çocuklarımı büyütmeye çalıştım. En son burada çay ocağında çalışmaya başladım. Bir süre sonra patronum dükkanı devir edeceğini söyledi. Hatta almam için bana teklif etti. İlk başta sıcak bakmadım. Arkadaşlarım çok destek oldu burayı almam için, bana güveniyorlardı. Bir şekilde aldım bu çay ocağını. Çok şükür her şey yolunda. Çocuklarım büyüdü çok şükür işe de başladılar."

“3 senedir kendi çay ocağımı işletiyorum”

Kendi işini yapana kadar çok zorluklar yaşadığını anlatan İncegül, “Burayı alalı 3 sene oldu. O zamandan beri kendi işimi yapıyorum. İnsanlar çok güzel destek veriyor. Elimden tutan çok oluyor. Aslında bir kadının işletmesi daha bir farklı insanların gözünde. Daha hijyenik daha temiz bir ortam diye. Kadınlar olarak her zaman mücadele etmeliyiz. Önünüze birçok engeller çıkacak ama vazgeçmenizi istemiyorum. Aslında kadınlarımız ekonomik bağımsızlığını kazanmalı. Çünkü kadınlar bir çiçektir. Benim gibi işçi olan, bütün annelerin kadınlar gününü kutlarım. 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun" dedi.

Gülcan Çolak



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