Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 kişilik mürettebatın cenazeleri Adana'ya getirildi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesilmiş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Hayatını kaybeden Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın, Koordinatör Edip Uzunoğlu, Kaptan Pilot Evgenii Kuznetsov, 2. Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov'ın cansız bedenleri olayın yaşandığı yerden helikopterler yardımıyla alınarak Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Morguna getirildi. Buradaki işlemlerin ardından 5'i Rus toplam 8 kişinin cansız bedeni önce ambulans ile havalimanına, oradan da askeri helikopterle Adana'ya gönderildi.

Saat 01.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gelen helikopterden alınan cenazeler, cenaze araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.

Cenazelerin otopsi işlemine başlanıldı.

Umutcan İşledici