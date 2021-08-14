Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun Elazığ'daki babaevine Türk bayrağı asıldı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası şehit pilot Serkan Mirzaoğlu'nun babaevine acı haber ulaştı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu'nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu'na taziye dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Mirzaoğlu'nun cenazesinin, yapılacak otopsisinin ardından memleketi Elazığ'da defnedileceği öğrenildi.

Babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş

Çıkan yangınları söndürmek amacıyla yangın söndürme uçağının kazası neticesinde 5 Rus vatandaşı ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Pilotlardan Serkan Mirzaoğlu Elazığlı, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Annesi Havva teyzemiz kız kardeşi ve erkek kardeşi taziye için gelmişlerdi. Biz de taziye için geldik. Pilotumuz babasını kaybetmiş. Babasına da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Olayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Cenaze ile ilgili işlemler Adana Adli Tıp Kurumunda onlar da bundan sonraki süreçte faaliyetlerini yürütecek. Gördük ki insanımız tüm acılarda bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma örneği gösteriyor. Bugün de burada akşam saatlerinde komşuları ve arkadaşları annesini yalnız bırakmamışlar. Ben kazada hayatını kaybeden pilotumuza ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Eğer ölürsem beni babamın yanına gömün" demiş

Mirzaoğlu'nun annesinin bir cümle kullandığını kaydeden Vali Yırık, ''Bundan 4 ay önce kadar 'eğer ben hayatımı kaybedersem bir gün öldüğümde beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye bir vasiyette bulunmuş. Vasiyeti gereği Elazığ'ımızda babasının yanına defnedilecek. İki çocuğu var bundan sonra kalanlarına Rabbim sabır versin” diye konuştu.

Rıdvan Yeşilırmak - Hamdin Kılıç - Erkan Bay



İLGİLİ HABER Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı