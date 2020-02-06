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Uçak kazasında iki pilota soruşturma

Uçak kazasında iki pilota soruşturma
Uçak kazasında iki pilota soruşturma

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 2 pilotun şüpheli olduğu öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında uçağın 2 pilotunun şüpheli olduğu öğrenildi.

Öte yandan, savcılığın 2 pilottan alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneğinin alınması talimatı verdiği ve kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamerası görüntüleri istediği bilgisine ulaşıldı. Pilotların tedavilerinin ardından ifadeleri alınacak.

Gamze Erdemir
 

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