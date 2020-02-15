İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçak kazasında kaptan pilotun ifadesine daha sonra devam edilecek

Uçak kazasında kaptan pilotun ifadesine daha sonra devam edilecek
Uçak kazasında kaptan pilotun ifadesine daha sonra devam edilecek

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotunun tedavi gördüğü hastanede ifadesinin bir kısmının alındığı, diğer kısmına ise önümüzdeki hafta içerisinde devam edileceği öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesi bugün alınmaya başlanmıştı.

Gün boyu devam eden ifade işlemlerinin kaptan pilotun sağlık sorunları nedeniyle yarım kaldığı öğrenildi. İfade işlemlerine önümüzdeki hafta içerisinde doktor kontrolünde tekrar devam edileceği belirtildi. Öte yanan, kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavisi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.