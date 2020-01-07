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Uçak pistten çıktıktan sonra yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı

Uçak pistten çıktıktan sonra yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı
Uçak pistten çıktıktan sonra yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pisten çıkan uçağın pilotuyla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Uçak pistten çıktıktan sonra yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı - Tıkla İzle

Olayın ardından sakinliğini koruduğu anlaşılan pilot, "İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruz” anonsunu yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde yaşanan olayda Sharjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıktı. Olay sırasında yaşananlar pilot ile kule arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı.

Ses kayıtlarında sakinliğini koruduğu gözlenen pilot, kuleye “İnişte pistten toprağa çıktık” şeklinde anons yaptı. Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçaklara da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiğinin bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.

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