Uçakta gözaltına alınmıştı: Sermiyan Midyat, para cezasını ödedi serbest kaldı

İstanbul'da birlikte yaşadığı eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği gerekçesiyle İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada verilen bin 120 TL'lik adli para cezasını ödemediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan sinema oyuncusu Sermiyan Midyat, tiyatro oyunu için geldiği Malatya'da uçakta hava alanı polisi tarafından gözaltına alınarak indirildi.

Polis nezaretinde Akçadağ Adliyesine götürülen Midyat, burada hakkında verilen para cezasını maliyeye ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Hasan Eryılmaz - Erdal Akbuğa

