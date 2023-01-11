İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uçakta taşınabilir şarj cihazı alev aldı, büyük panik yaşandı

Uçakta taşınabilir şarj cihazı alev aldı, büyük panik yaşandı
Uçakta taşınabilir şarj cihazı alev aldı, büyük panik yaşandı

Tayvan’da kalkmaya hazırlanan bir uçağın kabininde yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazının alev alması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Uçakta taşınabilir şarj cihazı alev aldı, büyük panik yaşandı - Tıkla İzle

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Taoyuan Uluslararası Havaalanı'nda kalkış yapmaya hazırlanan bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Dün, Singapur'a doğru yola çıkacak olan Scoot Havayolları'na ait bir yolcu uçağında taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Alevlerin büyümesiyle kabini dumanlar sardı. Yangını söndürmeye çalışan şarj cihazının sahibi ve arkadaşı olayda hafif şekilde yaralandı. Yolcuların büyük paniğe kapıldığı o anlarda kabin ekibi alevlere müdahale etti. Kalkış yapmaya hazırlanan uçak, yeniden park edildi.

Yaşanan olayla ilgili Scoot Havayolları'ndan yapılan açıklamada, kazada 2 yolcunun hafif yaralandığı, diğer yolcular ile çalışanların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaan Çolak
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.