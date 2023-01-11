Uçakta taşınabilir şarj cihazı alev aldı, büyük panik yaşandı

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Taoyuan Uluslararası Havaalanı'nda kalkış yapmaya hazırlanan bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Dün, Singapur'a doğru yola çıkacak olan Scoot Havayolları'na ait bir yolcu uçağında taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Alevlerin büyümesiyle kabini dumanlar sardı. Yangını söndürmeye çalışan şarj cihazının sahibi ve arkadaşı olayda hafif şekilde yaralandı. Yolcuların büyük paniğe kapıldığı o anlarda kabin ekibi alevlere müdahale etti. Kalkış yapmaya hazırlanan uçak, yeniden park edildi.

Yaşanan olayla ilgili Scoot Havayolları'ndan yapılan açıklamada, kazada 2 yolcunun hafif yaralandığı, diğer yolcular ile çalışanların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaan Çolak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.