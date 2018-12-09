Uçaktan daha konforlu otobüs!

Akhisarspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, 15. haftayı küme düşme hattında kapatırken, sarı-lacivertli taraftarlar, gerek Başkan Ali Koç'a, gerek yönetime, gerekse de futbolculara büyük tepki gösterdi. Karşılaşma sonrasında soyunma odasına inen Başkan Ali Koç, takımın İstanbul'a otobüsle döneceğini söyledi ve stattan ayrıldı. İstanbul'a otobüsle dönecek olan sarı-lacivertlilerin takım otobüsünde yok yok! Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Fenerbahçe'ye yeni otobüsünü teslim eden Gürsel Turizm, futbolcuların rahatı için her şeyi düşündü. Uzun yolun en konforlu aracı olmasıyla dikkat çeken takım otobüsünde ses sisteminden sinema sistemine, özel tuvaletlerden, güvenlik duvarına kadar her şey mevcut. Manisa'dan İstanbul'a gelecek olan futbolcular, konforlu bir karayolu seyahati gerçekleştirmiş olacak. Özellikle futbolcuların yolda yorulmamaları için özel tasarlanan koltuk araları, uçaklardan daha konforlu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Bozhan Memiş

