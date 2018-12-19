Ücretli poşet geliyor, kursiyerler harıl harıl file örüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenle kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak. Hal böyle olunca kolları sıvayan kursiyerler, Gaziemir Belediyesince açılan ‘Cumhuriyet Semt Evleri'nde pazar filesi örmeye başladı. Bir ayda yaklaşık 80 fileyi örmeyi başaran kursiyerlerin ürünleri, ilk etapta Gaziemir Belediyesi tarafından satın alınarak pazarlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Kursiyerler daha sonra el emeği ürünü filelerin satışını gerçekleştirecek.

Farklı mahallelerdeki 200 kursiyere file örme eğitimi verdiğini belirten Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Ülkü Hansoy, “Aralık başında kursiyerlerimizle file örmeye başladık. Farklı mahallelerde 200 kursiyerim yaklaşık 80 file ördü bile. İki sene önce filelerin revaçta olacağını biliyordum. Poşetlerin yılbaşından sonra ücretli olacağı kesinleşince işimizi hızlandırdık ve poşetten kurtulmak için file örmeye başladık. İlk etapta herkes kendi için yaptı ama poşetler ücretli olacağı çevrelerindeki insanlar da kursiyerlerimizden file örmelerini talep etti” dedi.

85'lik amca, kendi ördüğü fileyi kullanıyor

Kadın kursiyerlerin arasındaki tek erkek ise 85 yaşındaki Ali Rize. Rize, kısa bir süre önce file örmeyi öğrendiğini belirterek, “Hocamız sayesinde file örmeyi öğrendim. Kadın arkadaşlardan da yardım alıyorum. Onların iki günde yaptığını ben bir haftada yapıyorum. Şimdiye dek bir tane file ördüm. Artık pazara giderken hep kendi ördüğüm fileyi kullanacağım” dedi.

85 yaşındaki Ali Rize, poşetler henüz ücretli olmamasına rağmen pazara fileyle gitmeye başladığını söyledi.

“File dönemine geri döndük”

Hatice Esen isimli kursiyer, “Poşetler ücretli olacağı için file örmeye başladık. Ben de 15 gün önce file örmeyi öğrendim. Artık file devrine geri dönüyoruz. Eskiden babam cebinden fileyi eksik etmezdi. Annem yıkardı, o da alışverişlerinde cebine koyduğu fileyi kullanırdı. İnşallah bu filelerin satışını da yapacağız” derken, Aysel Elçi Koca da “Geçen hafta file örmeye başladım. Poşetlerin kalkması iyi oldu. Çevre kirliliğinden, poşetlerden kurtulacağız. File dönemine geri döndük” diye konuştu.

Kooperatif üzerinden satacaklar

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol da başlattıkları file örme kursu hakkında şunları söyledi:

"Biz bir öncülük yapıyoruz. Yılbaşından sonra poşetler ücretli olacak. Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü poşetler çevre kirliliğine sebep oluyor. Biz de Gaziemir Belediyesi olarak kursiyerlerimizi file örmeye yönlendirdik. Onlar da harıl harıl file örüyor. Bu fileleri belediye olarak kursiyerlerden alacağız ve ilk etapta vatandaşlarda alışkanlık olsun diye pazarlarda bedava dağıtacağız. Üretici Kadın Kooperatifi sayesinde kadınlar mallarını kolayca satabilecek. Hatta ürünlerini ihraç etmeyi düşünüyoruz. Bu öncü hareket umarım örnek olur.”

Ceren Atmaca - Halil Karahan



