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Ücretsiz maske dağıtımında kritik uyarılar

Ücretsiz maske dağıtımında kritik uyarılar
Ücretsiz maske dağıtımında kritik uyarılar

Ücretsiz maske konusunda önemli uyarılar yapıldı. Ücretsiz 5 adet maske sadece 20-65 yaş arası vatandaşlara verilecek, şifreler Sağlık Bakanlığı tarafından kişinin cep telefonuna gönderilecek ve maskeler bu şifreler karşılığı teslim edilecek.

İstanbul'da ücretsiz maske dağıtım işlemi başladı. İstanbul Eczacı Odası, vatandaşların eczanelerden temin edeceği ücretsiz maskelere ilişkin uyarılarda bulundu. Buna göre, ücretsiz 5 adet maske sadece 20-65 yaş arası vatandaşlara verilecek, şifreler Sağlık Bakanlığı tarafından kişinin cep telefonuna gönderilecek ve maskeler bu şifreler karşılığı teslim edilecek.

Yapılan uyarılarda şifre eğer ulaşmadıysa eczanelere gelinmemesinin altı çizildi. Ayrıca farklı üreticilerden gelen maskelerin eczanelere gönderilmesinden dolayı maskeler arası farklılıklar olabiliyor. Bu noktada eczaneye gelen maske dışından farklı maske talep edilmemesi gerekiyor.

Ali Canberk Özbuğutu

 

 

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