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Ücretsiz maske eczanelerden verilecek!

Ücretsiz maske eczanelerden verilecek!
Ücretsiz maske eczanelerden verilecek!

İstanbul’da ücretsiz maske dağıtımını artık eczaneler yapacak. Peki nasıl olacak bu dağıtım?

Ücretsiz maske eczanelerden verilecek! - Tıkla İzle

Ücretsiz maske dağıtımına formül bulundu; Maskeler eczaneler tarafından dağıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske satışının yapılmayacağını ve maskelerin ücretsiz verileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği ücretsiz maske dağıtımının eczaneler vasıtasıyla yapılmasında anlaştı. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczaneye bildirerek maske alabilecek. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, cep telefonlarına mesaj gelmeyen vatandaşların eczanelere gitmemesi gerektiği uyarısını yaptı. Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soyu, bir yanlış anlaşılmayı düzeltti;

Bakan Soylu maskelerin sadece İstanbul değil, Türkiye'deki tüm eczanelerden dağıtılacağını söyledi.

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