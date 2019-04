‘Üçüncü Göz'ün ilk hizmet şampiyonları törenle ödüllerini aldı

Petrol Ofisi, eğitim, geliştirme ve benzeri çalışmaların sonuçlarını kontrol ettiği Üçüncü Göz programı kapsamında 7 bölgenin hizmet şampiyonları belirleyerek ödüllendirdi.

Şirket açıklamasına göre Petrol Ofisi'nin 2018 yılı son çeyreğinde çeşitli kriterlerden oluşan hizmet standartlarında en yüksek puanı alan 7 bölgenin birincisine ödülleri, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'nde CMO Beril Alakoç ve Ticari Pazarlama Müdürü Aykut Yüksel'in ev sahipliğinde düzenlenen törenle verildi. Ödül töreni, Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral, Perakende Yatırım Müdürü Mahmut Çil, Perakende Satış Müdürü Mustafa Cem Aşık, Perakende Ticaret Müdürü Savaş Güngör, Perakende Mükemmellik Müdürü Meysem Tamam'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, 2018 son çeyrek verilerine göre; Akdeniz Bölge şampiyonu (Adana) Karaca Akaryakıt adına Ahmet Karaca, Ege Bölge Şampiyonu (Balıkesir) Ertaş Petrol adına Onur Ortaköylü, Güney Marmara Bölge Şampiyonu (Denizli) Özkanlar Petrol adına İbrahim Emre Özkan, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonu (Kahramanmaraş) Üngüt Petrol adına Sermet Çuhadar, Karadeniz Bölge Şampiyonu (Samsun) Ergenler Petrol adına Hasan Ergen, Marmara Bölge Şampiyonu (İstanbul) Birol Petrol adına Muharrem Topçuoğlu, Orta Anadolu Bölge Şampiyonu (Kayseri) Çavdarlar Petrol adına Noman Çavdar, ödüllerini Petrol Ofisi yetkililerinin elinden aldılar.

Ödül töreninin ev sahibi Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç, “Yapılan denetimin genel sonuçlarının, aslında tüm bayilerimizin hizmet kalitesine verdiği önemi ortaya koyuyor olması bizler için çok değerli. Bununla birlikte bu alanda en yüksek performansı göstererek bölgesinde şampiyon olan bayilerimizi de, çok yüksek seviyedeki bir rekabet ortamında yakaladıkları bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral de , “Petrol Ofisi, üstün nitelikli ürünleri ile olduğu kadar, yüksek hizmet kalitesi ile de öne çıkan sektörün lider markası. Bu açıdan bayilerimizin daha iyi, daha kaliteli hizmet için gösterdiği performans ve girdikleri bu güzel rekabet, bizler için çok değerli, mutluluk verici. Lider ve öncü marka olmanın da sorumluluğu ile, bu alandaki referans çizgisini sürekli güncelleyerek, en yükseğe, yeni zirvesine taşımak için güçlü çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Tamamı gerçek tüketicilerden oluşan yaklaşık 40 bin kişilik gizli müşterilerin bağımsız denetim sonuçlarının yansıdığı Üçüncü Göz programında, söz konusu şirketin istasyonlarının periyodik denetiminin yanı sıra sektör genel değerlendirmelerinden de yararlanılıyor. Yapılan denetimlerde, istasyon ve personel görünümünden, temizliğe, genel hizmet kalitesinden, Akaryakıt Satış Görevlilerinin iletişim süreçlerine, müşteri memnuniyetine kadar birçok farklı kriter puanlanıyor. Toplanan puanlar bir yandan işlenerek geliştirme süreçlerinde kullanılırken, diğer yandan üçer aylık dönemlerde bölgelerinin en yüksek puanını alan Petrol Ofisi bayileri de ödüllendiriliyor.

“Üçüncü göz ile ilgili personelimizi ödüllendireceğiz”

Akdeniz Bölge Şampiyonu Karaca Akaryakıt (Adana) Ahmet Karaca, “İşin başında olmak, işe sahip çıkmak son derece önemli. “Üçüncü Göz'deki başarımızda en büyük pay, eğitim ve başarıya odaklanmamız. Personelin motivasyonu için işten zaman buldukça sohbet etme fırsatı oluşturuyoruz. Babacan bir yaklaşımla eksik gedikleriyle de ilgileniyoruz. Ekibimiz de çalışmaları ile, bu ilginin karşılığını kat be kat gösteriyor. İlk karşılama, market ve tuvalet hizmetleri çok önemli. Bu hizmetlerimizde aldığımız başarıdan dolayı Adana'ya döndüğümde aile arasında karar verip personelimizi ödüllendireceğiz” dedi.

“Ödüllerimiz çalışan motivasyonunu yüksek tutmayı sağlıyor”

Ege Bölge Şampiyonu Ertaş Petrol (Balıkesir) Onur Ortaköylü ise “İstasyonculuk işi dededen babaya, ondan da bize sirayet etti. Susurluk, hizmet sektörüne çok alışık bir bölge. Yöremizde yoldan para kazanmak herkesin kanına işlemiş durumda. Petrol Ofisi'nin eğitimleri, özel izleme ve uyarılarımızla, personel de hizmette mükemmel olmayı yakalıyor. Kendi firmamızda genellikle müşteri ve personel ile ben ve babam ilgileniyoruz. Bu da hem onların hem de müşteri nezdinde daha sağlıklı iletişime olanak sağlıyor. İstasyonda kadın çalışan bulunmasını önemsiyoruz. Markette, temizlik işlerinde, kafemizde çalışanların yanı sıra iki kadın ASG çalışanımız da var. Üçüncü Göz puanlarını personelimizle paylaşıp, onların da iyileştirme konusunda fikirlerini alıyoruz. Öte yandan ayın elemanını seçerek ödüllendiriyoruz. Hem Petrol Ofisi'nin hem de kendi ödüllerimiz, çalışan motivasyonunu yüksek tutmayı sağlıyor.”

Diğer kazananlar ise duygularını şu şekilde ifade ettiler:

İbrahim Emre Özkan, Özkanlar Petrol (Denizli), Güney Marmara Bölge Şampiyonu

“İstasyonda kadın çalışanlarımızın olması hemen fark oluşturuyor”

“Petrol Ofisi'nin 32 yıllık bayisiyiz. Hizmette mükemmelliğe ulaşmak için öncelikle istikrar gerekli. Yönetimde de çalışanlarda da istikrar olmalı. Çalışanlarımız çok uzun süredir bizimle birlikteler. Bu istikrar ve sadakat, müşteride de göz aşinalığı oluşturuyor, dürüstlüğü, güvenilirliği ve samimiyeti güçlendiriyor. İşi en iyi şekilde yapabilmek için patron çalışan ilişkisinden ziyade bir takım olmayı tercih ediyor, onların maddi manevi her zaman yanlarında olduğunu hissettiriyoruz. İstasyonumuzdan hizmet alan çok kadın müşterimiz var; kadın çalışanlarımızın da olması istasyonda hemen fark oluşturuyor. Çünkü kadının olduğu ortamda herkes kendine çeki düzen veriyor.”

Muharrem Topçuoğlu, Birol Petrol (İstanbul - Silivri), Marmara Bölge Şampiyonu

“Biz de personelin eğitimini destekliyor, başarısını ödüllendiriyoruz”

“17 yıldır Petrol Ofisi bayisiyiz. Bana göre mükemmel hizmetin anahtarı; personeli doğru yetiştirmek ve müşteriye hak ettiği ev sıcaklığını hissettirmektir. Petrol Ofisi'nin eğitim ve ödüllendirme programının yanı sıra biz de personel eğitimini destekliyor ve başarıyı ödüllendiriyoruz. İstasyon sahibinin işin başında olması, müşteriye büyük güven veriyor. Ücretsiz çay ikramımız ve yıkama hizmetimiz de müşterilerimizin oldukça beğenisini kazanıyor.”

Sermet Çuhadar, Üngüt Petrol (Kahramanmaraş), Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonu

“Başarıyı getiren üç faktör var: bayi, ön saha çalışanları ve saha teşkilatı”

“53 yıldır Petrol Ofisi bayisiyim. Başarıyı getiren üç faktör var; bayi, ön saha çalışanları ve saha teşkilatı. Bayinin ve ön saha elemanlarının gelişimi Saha Müdürlerine ve eğitmenlere bağlı. Bu işe ilk başladığımızda ince ayrıntıları bilemiyorduk; zaman içinde büyük bir bilinçlenme ve gelişim yaşadık. İstasyon sahibinin her ayrıntıyı bilmesi ve sıkı bir gözlemci olması gerekiyor. Mesela markette özellikle kadın çalışan olmasının, müşteri memnuniyetini arttırdığını gözlemliyoruz. Aynı şekilde ön saha çalışanlarımızın müşteriyle ilişkileri de çok önemli ve biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmeti çeşitlendirmek için iyi bir lastik tamir yeri açtık ve gerektiğinde evlere de servis yaptırıyoruz. Konseptini Petrol Ofisi'nin oluşturduğu yağ değiştirme ünitesi de müşteriye çok cazip geliyor.”

Noman Çavdar, Çavdarlar Petrol (Kayseri) Orta Anadolu Bölge Şampiyonu

“Müşterilerimizle anket yapıyor, nasıl bir hizmet beklediklerini soruyoruz”

“Önce istasyonumuzun mükemmel olması, sonra da güler yüzle ve samimiyetle müşterilerin ihtiyaçlarını anlayabilmek önemli. Bu, her iki tarafın da mutluluğunu getiriyor. Çavdarlar Petrol olarak profesyonel kurumlardan eğitimler alıyoruz. Eğitimlerle birlikte müşteriyi daha iyi anlıyoruz. Bu da doğal olarak müşteri sadakati oluşturuyor. 50 yıllık bir bayi olarak sahayı ve pompayı bilmenin, sürekli sahada olmanın işi nasıl başarıya götürdüğünü biliyorum. Mesaimin uzunca bir bölümünü, pompanın yanında müşteriyle göz teması kurarak geçiririm. Her an işletmenin içerisinde olduğumuz için, basamak yükseltmek adına eksiklerimizi göremeyiz. Üçüncü Göz'ün yanı sıra biz de istasyonumuza gelen müşterilerimizle anket yapıyor, nasıl bir hizmet beklediklerini soruyoruz.”

Hasan Ergen, Ergenler Petrol (Amasya), Karadeniz Bölge Şampiyonu

“İşin başında durmamız, müşteriyi de daha mutlu ediyor”

“Güvenilir ve güler yüzlü olmak, vazgeçilmez prensibimizdir. Başarıda, personele ılımlı yaklaşımımız ve Petrol Ofisi'nin de yeterli ilgiyi göstermesinin payı büyük. 10 yıldan beri ekibimizde bir değişim olmadı. Çalışma koşulları planlı, bayram ve benzeri tüm sosyal haklarını da zamanında veriyoruz. Mesaimizin hemen hemen tamamında, işin başında duruyoruz. Bizi işimizin başında, sahada görmek, müşteriyi de daha mutlu ediyor. Ayrıca başarılı personellerimizi, maddi olarak da ödüllendiriyoruz.”