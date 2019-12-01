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Uçurum kenarında can pazarı

Uçurum kenarında can pazarı
Uçurum kenarında can pazarı

Bursa'da uçurum kenarında ağaca takılı kalan kamyonette sıkışan amca ve yeğeni kurtarmak için ekipler seferber oldu. Halatlarla sabitlenen kamyonetten amca çıkarılırken, yeğen sıkıştığı yerden kamyonet yola alındıktan sonra kurtarılabildi.

Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Nadır yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan A.D. (17) idaresindeki 16 VH 677 plakalı kamyonet, Nadır kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıktı. Yol kenarındaki uçuruma doğru yönelen kamyonet buradaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı fark eden diğer sürücüler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve yoldan geçmekte olan beton mikserine halatlarla sabitlenen kamyonetin içindekilerin kurtarılması için herkes seferber oldu. Sürücünün yanındaki amca Y.S. (40) kamyonetten kurtarılırken, A.D. ise kamyonetin konumu sebebiyle sıkıştığı yerden çıkarılamadı.

Kamyonetin uçuruma yuvarlanma riski sebebiyle titizlikle yürütülen çalışmalara vinç de eklendi. Vinç kamyoneti bulunduğu yerden çıkardıktan sonra itfaiye ekipleri araç içindeki genç adamı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Musa Öztürk
 

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