İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçuruma düşen baba öldü, oğlu ağır yaralı

Uçuruma düşen baba öldü, oğlu ağır yaralı
Uçuruma düşen baba öldü, oğlu ağır yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kestane toplamak isteyen baba ile oğlu uçuruma düştü. Uçuruma düşen baba öldü, oğlu ise ağır yaralandı.

Olay, Kocaali ilçesi Şerbetpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.K. (14), babası Saadettin Karahan (54) ve A.A., isimli 3 kişi kestane toplamak için arazi tipi araçla ormanlık alana gitti. Aracı orman içinde bırakan 3 kişi yola yaya olarak devam etti. Bir süre sonra baba ile oğlu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı uçurumdan düştü. Düşme sonucu Y.E.K. ağır yaralandı. Y.E.K. Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, babası Sadettin Karahan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
A.A.'nın ise başka bir bölgeye kestane toplamaya gittiği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı

Remzi Şimşek
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.