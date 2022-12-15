İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uçuruma uçan otomobili ağaç dalları kurtardı

Uçuruma uçan otomobili ağaç dalları kurtardı
Uçuruma uçan otomobili ağaç dalları kurtardı

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak uçuruma uçtu. Uçan otomobili ağaç dalları kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Resul Kocagöz (21) idaresinde ki 59 YB 318 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle kontrolü kaybedilince demir bariyerlere çarpıp uçuruma uçtu. Uçan otomobili denize uçmaktan ağaç dalları kurtardı. Kazada Resul Kocagöz ve yanında bulunan Erdal Korkusuz (34) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emre Can Bayram

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.