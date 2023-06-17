Uçurumdaki kapı gizemini koruyor

Eskiden şelale aktığı söyleniliyor Kapı üzerinden uzun yıllar şelale aktığı söyleniyor. Yoldan geçenler burayı gördüğünde merak edip fotoğraf çekiyorlar. Çok yüksekte olduğu için ulaşılamıyor.

Taner Sarı

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