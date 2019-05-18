Uçurumdan araçla yuvarlanan gençleri emniyet kemeri korudu

Olay, Uludağ yolu Kireç Ocakları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 genç, oruçlu oldukları için vakit geçirmek amacıyla Uludağ yoluna çıktı. 18 yaşındaki E.A. aracı park edeceği sırada otomobil ön taraftan uçuruma doğru kaymaya başladı. Araç taklalar atarak 50 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Yaralı üç genç emniyet kemerleri sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu. Gençler, kısa süre sonra kendilerine gelerek, patika yoldan ana yola çıkarak kurtulmayı başardılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Emniyet kemeri takan ve ölümden kılpayı kurtulan 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hakan Gönül



