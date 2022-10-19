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Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’de arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturan şahıs dengesini kaybetmesi neticesinde çalılık alana yuvarlandı. Yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerinin halat yarımıyla 15 metre aşağıya inmesiyle beraber kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı - Tıkla İzle

Olay, İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Altun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E isimli vatandaş arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturduğu esnada dengesini kaybetmesi neticesinde yuvarlanarak çalılıkların arasına düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.E.'yi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Ardacan Uzun - Cihan Atik
 

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