Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Altun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E isimli vatandaş arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturduğu esnada dengesini kaybetmesi neticesinde yuvarlanarak çalılıkların arasına düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.E.'yi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Ardacan Uzun - Cihan Atik



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