Uçurumdan yuvarlanan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza, Tavas ilçesinde Muğla makası yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas'tan Antalya'ya doğru seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 45 KY 688 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazaya şahit olan bir sürücünün ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisindeki 3 yaralının kurtarılması için olay yerine giden Tavas ve Cankurtaran itfaiye ekipleri hızlıca çalışma başlattı. Ekiplerinin zamanla mücadelesi sonrası sürücü ve yolcu konumundaki 2 yaralı araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 20 metrelik uçurumdan çıkarılan yaralılar, farkı hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla uçurumdan çıkarıldı. Sürücünün ise kaza sonrası durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atilla Özer

