İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

‘Uçuş Günü'nde yarışacak 40 takım belli oldu

‘Uçuş Günü'nde yarışacak 40 takım belli oldu
‘Uçuş Günü'nde yarışacak 40 takım belli oldu

Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü’nde yer alma hakkı kazanan 40 takım belirlendi. 10 Nisan’da sona eren başvurulara binlerce kişi kayıt olurken, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların bulunduğu özel jürinin, tasarım ve uçuş kriterlerine göre seçtiği takımlar, İstanbul’u kanatlar altına alacak.

6 yıl aradan sonra 30 Haziran Pazar Günü Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek 4. Red Bull Uçuş Günü'nde yarışacak takımlar belli oldu. Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişiden oluşan ve çizimleri, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman jüri tarafından beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmaya çalışacak. Amatör uçuş tutkunlarını bir araya getirecek 4. Red Bull Uçuş Günü'ne katılmaya hak kazanan takımların birbirinden kreatif uçuş aracı taslak çizimlerine redbull.com/ucusgunu adresinden erişilebiliyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.