Uçuş Harekât Uzmanları İGÜ' de yetişmeye devam edecek

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin “Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer) Eğitimi” yetki belgesi yenilendi. Yetki belgesi ile ilgili bölümden mezun öğrenciler üç ay süreli ve yüksek maliyetli her hangi bir uçuş harekât uzmanı kursuna gitmeden üniversiteden aldığı sertifika ile SHGM sınavlarına girme hakkı kazanıyor.

“Denetimlerden başarı ile geçtik”

Sektöre nitelikli havacılık öğrencileri yetiştirdiklerini ifade eden İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İGMYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, “2018'de aldığımız yetki belgesinin gerekliliklerini yerine getirerek, 2020 yılı içerisinde SHGM tarafından yapılan denetimlerden de başarıyla geçtik. İGMYO Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı bünyesindeki tecrübeli öğretim görevlileri ve sektörde aktif görev alan akademisyenleriyle havacılık alanında fark oluşturmaya devam edeceğiz. Programımızın eğitim içeriği mesleki anlamda teori ve pratiğin birlikte yürütülmesini esas alırken, öğrencilere inisiyatif alma beceresini de kazandırıyor” diye konuştu.

Uçuş Harekât Uzmanı (DISPATCHER) nedir?

Uçuş Harekât Uzmanı; uçuşların öncelikle emniyetle gerçekleştirilmesi için gerekli tüm uçuş planlamalarını yapar ve uçuş boyunca uçuşu takip eder. Uçuşun herhangi bir safhasında mesul pilotun talebi veya ele ulaşan bilgiler ışığında uçuşun güvenli ve etkin bir şekilde devamını sağlamak için uçuş ekibini bilgilendiren, uçuş hakkındaki bilgilerin gerekli birimlere aktarılması için uçuşu izleyen, acil durum (sabotaj, kaza kırım, uçak kaçırma vb.) bilgilerinin gerekli birimlere iletilmesini sağlayan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından lisanslandırılan kişidir. Uçuş Harekât Uzmanları, hava araçlarının mümkün olduğunca hızlı ve emniyetli bir şekilde kalkışa hazırlanmalarını sağlar. Herhangi bir hava aracının uçuşa hazırlanması ile ilişkili farklı operasyonların/işlemlerin ve hizmetlerin tümünün, söz konusu uçağın kendisine tahsis edilmiş zamanda kalkış gerçekleştirebilmesine imkân verecek şekilde doğru zamanda ve doğru sırada bir araya getirilmesine destek olur.

Uçuş Harekât Uzmanları; temizlik, yakıt ikmali ile bagaj ve kargo yüklemesi işlemlerini kapsayan faaliyetleri takip ederek, kalkışa hazır olduklarından emin olmak üzere kabin ekibi ve hava aracı teknisyenleri ile yakından ilişki kurar ve bu kişilerle birlikte hareket ederler. Farklı hizmet sağlayıcılarının tümü ile temasın sürdürülebilmesi için operasyonel planlama araçlarından elektronik sistemlere kadar geniş bir dizi teknolojiden yararlanırlar. Uçuşlar günün her saatinde gerçekleştirileceğinden vardiyalı çalışma sistemi gerektirir. Uçuş harekât uzmanları yolcu ve kargo havayolu işletmelerinin temsil/gözetim şirketlerinde iş bulabilmektedirler.

