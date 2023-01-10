İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uçuş sırasında uçağın kargo kapısı açıldı, panik anları kamerada

Uçuş sırasında uçağın kargo kapısı açıldı, panik anları kamerada
Uçuş sırasında uçağın kargo kapısı açıldı, panik anları kamerada

Rusya’da içerisinde 25 kişinin bulunduğu Antonov An-26 tipi uçağın uçuş sırasında kargo kapısı açıldı. Kimsenin zarar görmediği olay sırasındaki panik anı kameraya yansıdı.

Uçuş sırasında uçağın kargo kapısı açıldı, panik anları kamerada - Tıkla İzle

Rusya'da uçuş sırasında içerisinde 6'sı mürettebat olmak üzere 25 kişinin bulunduğu uçağın arka bölümünde yer alan kargo ve bagaj yüklemek için kullanılan kapısı açıldı. Antonov An-26 tipi uçağın, Yakutsk kentinden Magan kentine gittiği aktarılırken, uçağın Magan'a acil iniş yaptığı açıklandı. Olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uçakta kapının açılması ile yaşanan panik anları ise yolcular tarafından anbean kayıt altına alındı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.