Uçuş sırasında uçağın kargo kapısı açıldı, panik anları kamerada

Rusya'da uçuş sırasında içerisinde 6'sı mürettebat olmak üzere 25 kişinin bulunduğu uçağın arka bölümünde yer alan kargo ve bagaj yüklemek için kullanılan kapısı açıldı. Antonov An-26 tipi uçağın, Yakutsk kentinden Magan kentine gittiği aktarılırken, uçağın Magan'a acil iniş yaptığı açıklandı. Olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uçakta kapının açılması ile yaşanan panik anları ise yolcular tarafından anbean kayıt altına alındı.

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