Ucuz halı almak için yoğunluk oluşturdular

Dinar ilçe merkezinde bir halı mağazası elinde olan halıları ucuza satacağı yönünde günler öncesinden reklam yapınca vatandaşlar dükkan önüne yığıldı. Mağazasının kapılarının açılmasıyla müşteriler içeri akın ederken, vatandaşlar ucuz halı almak için adeta bir birleri ile yarıştı. Aldıkları halıları sırtlayan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, açılışta izdiham yaşanmaması için mağaza görevlileri yoğun çaba gösterdi.

Eyüp Şahin



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