Üçüz kardeşler Recep, Tayyip, Erdoğan'ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak

Van'da 11 çocuğunun ardından 2011 yılında üçüz bebek sahibi olan Gülser ailesi, çocuklarına Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir sevgi duyduğunu ve bu nedenle 2011 yılında doğan üçüzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan adını verdiğini ifade eden baba Abdulhamit Gülser (62), çocuklarının gelecekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi olmasını istediğini söyledi. Gülser, “Üçüz çocuklarım Recep, Tayyip ve Erdoğan deprem yılında dünyaya geldiler. Depremin ardından İstanbul'a gittik, Cumhurbaşkanımız ile görüştük, gelip üçüzleri göreceğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla üçüzlere bir ev yaptırıldı. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. O Allah'ı seviyor, biz onu seviyoruz. Ben de bundan dolayı çocuklarımın isimlerini Recep, Tayyip ve Erdoğan bıraktım. Yüce Rabbim onlara da Cumhurbaşkanımız gibi güzel bir yol verir, bunlar da milletine, devletine, vatanına, bayrağına sahip çıkarlar inşallah. Buradan Cumhurbaşkanımıza selamlarımı iletiyorum. Rabbim onun işini gücünü rast getirsin. Allah hiçbir zaman devletimize, vatanımıza ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi gelecekte ülke yönetmek istediklerini söyleyen üçüz çocuklar ise isimleriyle gurur duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanına sevgi mesajı yolladı.

Yunus Tuğrul

