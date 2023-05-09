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Ucuz otomobil vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık

Ucuz otomobil vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık
Ucuz otomobil vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık

İstanbul'da farklı devlet kurumlarından ihaleyle düşük fiyata araç alarak sattıklarını söyleyerek araç almak isteyenleri 10 milyon lira dolandıran 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

Ucuz otomobil vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık - Tıkla İzle

İstanbul'da otomobil almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyen bir kişinin başvurması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkararak sattıklarını söyleyen şüpheli şahısların güven sağlam için başta bir aracı gerçekten düşük fiyata verdikleri ardından daha fazla otomobil için para topladıkları öğrenildi. Şüphelilerin talepleri ve paraları topladıktan sonra, "ihalede sorun çıktı, ertelendi" gibi söylemlerle vatandaşların paralarını ödemedikleri ve herhangi bir araç teslimi yapmadıkları teslim edildi. Dolandırıcıların 10 vatandaşı yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Kimliği tespit edilen 6 şüpheli Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur

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