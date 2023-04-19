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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde rövanş heyecanı
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı ve ilk müsabakaların sonuçları şu şekilde:

19.45 Fiorentina - Lech Poznan (4-1)
19.45 AZ Alkmaar - Anderlecht (0-2)
22.00 West Ham United - KAA Gent (1-1)
22.00 Nice - Basel (2-2)

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