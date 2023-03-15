UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Gent: 4

Maçtan Dakikalar

31. dakikada sağ kanattan Castro-Montes'un ortasında ceza sahası içinde topu alan Hong bekletmeden pasını Orban'a aktardı. Orban'ın kale önünden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

32. dakikada Hong'un pasında Başakşehirli futbolculardan seken topu alan Orban'ın ceza yayının solundan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

34. dakikada sağ taraftan defansın arkasına sarkan Cuypers'ın içeriye çevirdiği topu alan Orban'ın penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Pozisyon devamında topu önünde bulan Orban meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

37. dakikada Kums'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cuypers kafaya topu filelere yolladı. 0-4

45+1. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Davy Roef meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Patryk Szysz'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

58. dakikada Danijel Aleksic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Davy Roef'te kaldı.

78. dakikada Mahmut Tekdemir'in pasında ceza yayında topu alan Danijel Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

88. dakikada Mahmut Tekdemir'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu kale önünde alan Adnan Januzaj'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Danijel Aleksic dk. 46), Deniz Türüç (Patryk Szysz dk. 46), Serdar Gürler (Batuhan Çelik dk. 80 ?), Stefano Okaka (Adnan Januzaj dk. 68)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gent: Davy Roef, Kamil Piatkowski, Ngadeu-Ngadjui, Torunarigha (Joseph Okumu dk. 68), Castro-Montes, Sven Kums, Julien de Sart, Fofana (Matisse Samoise dk. 68), Hong (Odjidja-Ofoe dk. 68), Hugo Cuypers (Laurent Depoitre dk. 67), Orban (Jens Hauge dk. 82 ?)

Yedekler: Paul Nardi, Noah de Ridder, Bram Lagae, Rune Van Den Bergh, Robbie Van Hauter, Cederick Van Daele, Fernandez-Pardo

Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck

Goller: Adnan Januzaj (dk. 88) (Başakşehir), Orban (dk. 31, 32 ve 34), Cuypers (dk. 37) (Gent)

Sarı kartlar: Serdar Gürler, Lucas Biglia, Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)

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