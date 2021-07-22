UEFA Avrupa Konferans Ligi: Petrocub: 0 - Sivasspor: 1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahası dışından sert şutunda top auta çıktı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caner meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Marius Iosipoi, rakip ceza sahasının hemen dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Meira meşin yuvarlağı kurtardı.

74. dakikada altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Sandu'nun şutu savunmadan geri döndü.

90+3. dakikada hızla ceza sahasına giren Ahmet, Ndzomo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Yatabare'nin şutunda kaleci Meira köşe giden topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.

Stat: Zimbru

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Frederic Haquette

Petrocub Hincesti: Meira, Potirniche, Efros, Jardan, Revenco, Iosipoi, Bogaciuc, Ambros, Douanla, Mihail Platica, Sergiu Platica

Yedekler: Igor Mostovei, Onana Ndzomo, Artiom Rozgoniuc, Alexandru Bejan, Constantin Sandu, Iaser Turcan, Alexandru Vlas, Cornel Cotogoi, Vadim Gulceac

Teknik Direktör: Lilian Popescu

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Sefa, Henrique, Kayode

Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Koray Altınay, Kerem Atakan Kesgin, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix, Leke James, Yatabare

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Caner Osmanpaşa (dk. 16) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Jardan, Platica (Petrocub)

Oğuzhan Sarzep

