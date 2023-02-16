UEFA Avrupa Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Basel: 0

Maçtan dakikalar
12. dakikada savunma arkasına atılan topla arka direkte buluşan Gomez'in rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hitz'de kaldı.
22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Eren'in sol çaprazdan vuruşu kaleci Hitz'den döndü. Ardından topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutu yandan auta çıktı.
24. dakikada sağ kanattan Hugo Novoa'nın ceza sahasına ortasında kale önünde Kade'nin kafa vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.
28. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Hitz topu kornere çeldi.
30. dakikada Gomez'in sağ taraftan kale sahasına ortasında Trezeguet'in vuruşunda top kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
39. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü.
65.dakikada Gomez'in sağ taraftan getirdiği topu ceza sahası içine doğru çıkardı. Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu iyi takip eden Larsen takımını topu ağalarla buluşturdu. 1-0
86.dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
88.dakikada Umut Bozok'un ceza sahası içinde arkaya aşırdığı topla buluşan Trezeguet kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü.
Stat: Akyazı
Hakemler: Donatas Rumsas, Dovydas Suziedelis, Vytenis Kazlauskas
Trabzonspor: Ugurcan Çakır, Peres (Bartra dk. 71), Denswil, Hugo, Eren Elmalı (Larsen dk.46), Siopis (Umut Bozok dk. 85 ?), Doğucan Haspolat, Abdulkadir Ömür (Yusuf Yazıcı dk. 90 ?),Bakasetas, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Larsen, Naci Ünüvar, Gbamin, Bardhi, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Basel: Hitz, Lang (Essiam dk. 66), Kasım Adams, Pelmard, Calafiori (Diouf dk. 79 ?), Frei, Xhakax, Kade, Wouter Burger, Novoa (Amdouni dk. 63), Zegiri (Kaly Sene dk. 79 ?)
Yedekler: Salvi, Comas, Salvi, Fink, Nils De Mol, Lopez,, Hugo Vogel
Teknik Direktör: Heiko Vogel
Gol: Larsen (dk. 65) (Trabzonspor)
Sarı kart: Siopis (Trabzonspor)
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