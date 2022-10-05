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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta programı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta A Grubu'nda Medipol Başakşehir, Letonya ekibi FK Riga konuk olacak. G Grubu'nda ise Sivasspor sahasında Kosova temsilcisi Balkani ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

  • 19.45 Anderlecht - West Ham United
  • 19.45 Molde - Shamrock
  • 19.45 Dnipro - Vaduz
  • 19.45 Slovacko - Nice
  • 19.45 Lech Poznan - Hapoel Beer Sheva
  • 19.45 Silkeborg - FCSB
  • 19.45 Sivasspor - Balkani
  • 19.45 Pyunik - Zalgiris
  • 22.00 Basel - Bratislava
  • 22.00 FK Riga - M. Başakşehir
  • 22.00 Hearts - Fiorentina
  • 22.00 Villarreal - Austria Wien
  • 22.00 Köln - Partizan
  • 22.00 Alkmaar - Limassol
  • 22.00 Gent - Djurgarden
  • 22.00 Slavia - Cluj

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