UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta A Grubu'nda Medipol Başakşehir, Letonya ekibi FK Riga konuk olacak. G Grubu'nda ise Sivasspor sahasında Kosova temsilcisi Balkani ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

19.45 Anderlecht - West Ham United

19.45 Molde - Shamrock

19.45 Dnipro - Vaduz

19.45 Slovacko - Nice

19.45 Lech Poznan - Hapoel Beer Sheva

19.45 Silkeborg - FCSB

19.45 Sivasspor - Balkani

19.45 Pyunik - Zalgiris

22.00 Basel - Bratislava

22.00 FK Riga - M. Başakşehir

22.00 Hearts - Fiorentina

22.00 Villarreal - Austria Wien

22.00 Köln - Partizan

22.00 Alkmaar - Limassol

22.00 Gent - Djurgarden

22.00 Slavia - Cluj

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