UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta A Grubu'nda Medipol Başakşehir, Letonya ekibi FK Riga konuk olacak. G Grubu'nda ise Sivasspor sahasında Kosova temsilcisi Balkani ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:
Yarın
- 19.45 Anderlecht - West Ham United
- 19.45 Molde - Shamrock
- 19.45 Dnipro - Vaduz
- 19.45 Slovacko - Nice
- 19.45 Lech Poznan - Hapoel Beer Sheva
- 19.45 Silkeborg - FCSB
- 19.45 Sivasspor - Balkani
- 19.45 Pyunik - Zalgiris
- 22.00 Basel - Bratislava
- 22.00 FK Riga - M. Başakşehir
- 22.00 Hearts - Fiorentina
- 22.00 Villarreal - Austria Wien
- 22.00 Köln - Partizan
- 22.00 Alkmaar - Limassol
- 22.00 Gent - Djurgarden
- 22.00 Slavia - Cluj
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