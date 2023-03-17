UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi, çeyrek final ve yarı eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın merkezinde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Başakşehir'i son 16 turunda eleyen KAA Gent, West Ham United ile eşleşti. Sivasspor'u geçen Fiorentina ise Lech Poznan'ın rakibi oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 13 Nisan'da, rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde Lech Poznan - Fiorentina mücadelenin turu geçen takım, Basel - Nice eşleşmesinin tur atlayanı ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Gent - West Ham United karşılaşmasının kazananı ile Az Alkmaar - Anderlecht maçının galibi ile karşılaşacak. Yarı finalde ilk müsabakalar 11 Mayıs, rövanşları da 18 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları şöyle:

Çeyrek final

Lech Poznan - Fiorentina

KAA Gent - West Ham United

AZ Alkmaar - Anderlecht

Basel - Nice

Yarı final

Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice

KAA Gent - West Ham United / Az Alkmaar - Anderlecht

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