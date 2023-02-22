UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off rövanş maçları yarın oynanacak

Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un da mücadele ettiği Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın oynanacak 8 maç ile tamamlanacak. Karşılaşmalar sonunda adını bir üst tura yazdıran ekipler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gurubunu lider bitiren takımlarla son 16 turunda eşleşecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Cluj - Lazio (0-1)

20.45 Dnipro-1 - Larnaca (0-1)

20.45 Partizan - Sheriff (1-0)

20.45 Anderlecht - Ludogorets (0-1)

23.00 Gent - Karabağ (0-1)

23.00 Basel - Trabzonspor (0-1)

23.00 Lech Poznan - Bodo/Glimt (0-0)

23.00 Fiorentina - Braga (4-0)

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.